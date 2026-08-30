Сегодня 18:45 Шторм, пробоина и паника на борту. Паром потерпел крушение у Северного Кипра Фото: Соцсети Мир

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Пассажирский паром Filo Jet затонул у берегов Северного Кипра практически сразу после выхода из порта Гирне. На борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа. По последним данным, 237 человек спасли, семь погибли, поиски еще 23 продолжаются. Что известно о причинах катастрофы и почему пассажиры этого парома опасались за свою жизнь еще год назад — в материале 360.ru.

Смертельный маршрут

Паром Filo Jet вышел из порта Гирне и направился в турецкий Ташуджу в воскресенье, 30 августа. Накануне рейс по этому маршруту отменили из-за сильного шторма. В воскресенье погодные условия все еще оставались сложными, но судно отправилось в путь. Вскоре после выхода из порта в Filo Jet начала поступать вода. По данным властей, связь с паромом прервалась через 35 минут после начала рейса. Судно перевернулось, а затем полностью ушло под воду и затонуло на глубине 514 метров. После получения сигнала бедствия от экипажа власти развернули масштабную поисково-спасательную операцию. К месту крушения направили береговую охрану Северного Кипра и Турции, вертолет, подразделения гражданской обороны и находившиеся поблизости гражданские суда. Часть пассажиров оказалась в воде, другие ожидали помощи на перевернувшемся корпусе судна. Спасатели добрались до парома через 15–20 минут и приступили к эвакуации пострадавших. В порту людей уже ждали медицинские бригады. Среди спасенных оказались тяжелораненые. Министр общественных работ и транспорта Северного Кипра Эрхан Арыклы заявил, что спасательную операцию осложнили сильные волны.

Фото: Соцсети

Премьер-министр Северного Кипра Унал Устель заявил, что из 267 находившихся на борту человек спасли 237. Не менее семи погибли, еще 23 продолжают искать. К поисково-спасательной операции подключили водолазов. Среди пассажиров находились как минимум четверо граждан Германии и трое граждан Ирана. Большинство, предположительно, составляли жители Северного Кипра и Турции. По данным Российского союза туриндустрии, россиян на борту парома не было.

Спасение утопающих — дело рук самих утопающих

Пассажиры Filo Jet заявили, что заметили поступление воды еще до того, как ситуация стала критической. Один из выживших в комментарии телеканалу A Haber рассказал, что люди сразу забили тревогу и потребовали от экипажа принять меры. «Они нам сказали, что это нормально, а мы не привыкшие. Потом еще больше воды появилось, пришел капитан и сказал: „Все нормально“», — рассказал пассажир. Похожую картину описал и другой выживший. В беседе с телеграм-каналом Shot он заявил, что примерно за 20 минут до катастрофы пассажиры требовали от капитана развернуть паром из-за поступавшей внутрь воды, однако тот продолжил движение.

Фото: Соцсети

«Мы кричали: „Разворачивайся!“ — а капитан говорил, что ничего не случится. Вода залила судно наполовину. Кто смог выбраться — выбрался. А кто не смог — остался внутри», — рассказал мужчина. По его словам, вскоре в передней части судна появилась пробоина. Только после этого экипаж приказал срочно покинуть паром. Очевидец подчеркнул, что члены команды, включая капитана, первыми покинули Filo Jet, оставив пассажиров спасаться самостоятельно. Еще один спасшийся пассажир рассказал A Haber, что на борту не хватало спасательных жилетов. По его словам, дети и пожилые люди пытались укрыться под сиденьями. «Кто нашел жилет — спасся», — заявил он. Выжившие надевали спасательные жилеты, прыгали в море и пытались добраться до находившихся поблизости лодок. Очевидцы в комментарии агентству Anadolu подтвердили, что после начала затопления некоторые пассажиры самостоятельно прыгали за борт. К спасению людей подключились находившиеся в районе крушения рыбацкие лодки.

Фото: Соцсети

По данным Shot, еще один пассажир выпрыгнул за борт и самостоятельно добрался до спасателей.

На Filo Jet жаловались и раньше

Затонувший Filo Jet принадлежал турецкой судоходной компании Filo Denizcilik. Скоростной пассажирский паром регулярно курсировал между Гирне и Ташуджу — одним из основных морских маршрутов между Северным Кипром и Турцией. Компания рекламировала Filo Jet как быстрый способ добраться до материка: поездка должна была занимать около двух часов. Сам Filo Jet находился в эксплуатации уже около 26 лет. Паром построили в 2000 году. Его длина составляла около 40 метров, ширина — чуть больше 10 метров, валовая вместимость — 339 регистровых тонн. В августовском расписании Filo Denizcilik рейсы Filo Jet между Гирне и Ташуджу стояли практически ежедневно. Паром выполнял переходы в обоих направлениях наряду с другими судами компании. Претензии к Filo Jet появлялись и раньше. В сентябре 2025 года один из пассажиров рассказал, что выбрал паром именно из-за обещанной двухчасовой поездки из Гирне в Ташуджу. Уже после посадки людей предупредили, что путь займет семь часов.

Фото: Соцсети

Другой пассажир в том же месяце пожаловался, что Filo Jet не вышел из Ташуджу в назначенное время: спустя полчаса после запланированного отправления посадка людей еще продолжалась. В августе 2025 года появилась жалоба на задержку другого рейса компании и значительно более продолжительное путешествие, чем ожидали пассажиры. Гораздо более тревожную историю рассказали российские туристы телеграм-каналу Shot. Они пояснили, что около года назад на этом же Filo Jet попали в сильное течение. После выхода из порта паром начало сильно раскачивать на волнах. По словам россиян, пассажиры кричали, на борту началась паника, а сами туристы опасались, что Filo Jet может затонуть. После нынешней катастрофы внимание привлекли и опубликованные ранее в соцсетях кадры Filo Jet. Пользователи заметили на них серьезное повреждение стеклопластиковой конструкции корпуса.

Фото: Соцсети