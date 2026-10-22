Посол рассказал, когда Черногория собирается присоединиться к ЕС

Подгорица рассчитывает стать членом Евросоюза к 2028 году. Об этом заявил посол России в Черногории Александр Лукашик в беседе с ТАСС .

«Введение визового режима [в отношении россиян] свидетельствует о продолжении курса черногорского руководства на разрыв связей с нашей страной, которые и без того в настоящее время приближаются к нулевым показателям», — сказал он.

По словам Лукашика, черногорское правительство объясняет свою позицию намерением следовать политике безопасности Евросоюза.

До этого посол отметил, что к вопросу о возобновлении авиасообщения с Черногорией можно будет вернуться только тогда, когда страна снимет санкции против России. Государство поддержало антироссийские ограничения в 2022 году, в том числе закрыв воздушное пространство.

Ранее власти Черногории уведомили о введении визового режима для российских граждан