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    Посол рассказал, когда Черногория собирается присоединиться к ЕС

    Посол Лукашик: Черногория намерена стать членом ЕС к 2028 году

    Фото: РИА «Новости»

    Подгорица рассчитывает стать членом Евросоюза к 2028 году. Об этом заявил посол России в Черногории Александр Лукашик в беседе с ТАСС.

    «Введение визового режима [в отношении россиян] свидетельствует о продолжении курса черногорского руководства на разрыв связей с нашей страной, которые и без того в настоящее время приближаются к нулевым показателям», — сказал он.

    По словам Лукашика, черногорское правительство объясняет свою позицию намерением следовать политике безопасности Евросоюза.

    До этого посол отметил, что к вопросу о возобновлении авиасообщения с Черногорией можно будет вернуться только тогда, когда страна снимет санкции против России. Государство поддержало антироссийские ограничения в 2022 году, в том числе закрыв воздушное пространство.

    Ранее власти Черногории уведомили о введении визового режима для российских граждан

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