В Черногории в мошенническом колл-центре задержали более 50 иностранцев

В Черногории правоохранители задержали более 50 иностранцев в мошенническом колл-центре, среди них оказались граждане Украины. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления полиции республики.

«По подозрению в незаконной экономической, банковской, биржевой и страховой деятельности по предписанию основной прокуратуры арестована гражданка Украины В. В. 28 лет», — заявили в ведомстве.

Женщину подозревают в том, что она привлекла большое количество граждан Украины, Молдавии и Словакии к преступной деятельности. Денежное вознаграждение «сотрудникам» украинка платила наличными, игнорируя законы республики.

Кроме того, восемь иностранцев — по двое из Молдавии и Словакии, четверо — с Украины — арестовали в связи с нарушением миграционного законодательства.

Ранее подмосковная полиция поймала трех курьеров, работающих на телефонных мошенников.