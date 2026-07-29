Экономика Черногории пострадает от введения визового режима с Россией, так как треть ее ВВП составляет туризм. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Подгорице.

Отмена 30-дневного безвизового режима для россиян в Черногории связана со стремлением вступить в Евросоюз. Посольство России расценило это решение правительства как доказательство зависимости внешнеполитического курса страны от зарубежных покровителей.

«Их мало волнует тот факт, что доля туристической отрасли Черногории достигает 30% валового внутреннего продукта страны, а российские граждане обеспечили в прошлом году 16,4% ночевок», — заявили дипломаты.

По их мнению, власти Черногории могли сохранить безвизовый режим даже в условиях присоединения к ЕС. Россия по-прежнему открыта к сотрудничеству.

Визы гражданам России и Белоруссии в Черногории потребуются с ноября. Ранее АТОР объявила об открытии первых визовых центров.