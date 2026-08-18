Украинские военные столкнулись с острой нехваткой ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил американский телеканал CNN .

По данным журналистов, страна практически исчерпала ресурсы перехватчиков. Военное руководство Украины решило продемонстрировать опустевшие установки в обмен на обещание не разглашать их точное местонахождение.

Установки, показанные журналистам, хоть и имели следы регулярного использования, но давно стоят без дела. Главный инженер одной из установок сообщил, что не видел запусков ракет уже шесть недель.

В Белом доме заявили, что никаких решений или гарантий по производству перехватчиков для Patriot не приняли. Приоритетом остается безопасность американских технологий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявлял об острой нехватке боеприпасов для ЗРК.