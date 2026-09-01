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    Норвегия может выкупить ракеты Patriot для Украины у Испании и Греции — Bloomberg

    Bloomberg: Норвегия может купить у Испании и Греции ракеты Patriot для Украины

    IMAGO/www.imago-images.de
    Фото: IMAGO/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

    Норвегия рассматривает возможность приобрести у Испании и Греции ракеты-перехватчики для комплексов Patriot, чтобы затем передать их Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на агентство Bloomberg.

    По его данным, НАТО и Евросоюз добиваются от Мадрида и Афин передачи Киеву дополнительных средств противовоздушной обороны. Запросы поступали в течение лета, одним из обсуждаемых вариантов стала покупка перехватчиков Норвегией с их последующей отправкой Украине.

    Как утверждают собеседники агентства, вопрос о поставках планируют обсудить на встречах европейских чиновников в Ирландии во вторник и среду.

    Bloomberg также сообщил, что в ближайшие месяцы Украина может получить дополнительные средства ПВО в рамках программы PURL. Этот механизм предусматривает финансирование союзниками Киева закупок американского вооружения.

    Ранее представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что Украина в рамках программы военного финансирования ЕС объемом 90 миллиардов евро запрашивает прежде всего ударные вооружения. В числе приоритетов Киева он назвал беспилотники, ракеты и истребители.