Еврокомиссия выделила Украине 6,1 млрд евро на закупку ракет Patriot

Украина получит дополнительный европейский транш в размере 6,1 миллиарда евро на закупку снарядов противовоздушных систем Patriot, средств радиоэлектронной борьбы, боеприпасов и беспилотников. С таким заявлением выступила Еврокомиссия .

В заявлении говорится, что новый транш направлен на поддержку обороны Украины в условиях регулярных массированных ударов.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС и страны НАТО продолжат военную и финансовую поддержку Украины, одновременно укрепляя собственную безопасность.

Выделенные средства пойдут на закупку оборонной продукции у европейских и украинских компаний. Также это решение откроет возможность закупки ракет PAC-3 для систем Patriot.

Выделенные средства входят в европейский кредит Украине в 90 миллиардов евро. Новый транш полностью закрыл запланированные на этот год средства на оборону. Разрешение киевскому режиму закупать американские ракеты Patriot стало главным исключением, потому что ранее под закупки попадали только европейские и украинские вооружения.

В конце августа представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари подчеркивал, что украинские власти не запрашивали разрешения на закупку снарядов для средств противовоздушной обороны. Он подчеркнул, что они сами определяют приоритеты и в случае изменения запросов деньги выделят за несколько дней.