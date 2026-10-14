Ватикан сообщил о состоянии папы Римского Льва XIV после удаления части легкого
Ватикан: папа римский Лев XIV восстанавливается после операции на легком
Папа римский Лев XIV нормально восстанавливается после операции на легком, он ходит по палате и принимает пищу. Об этом сообщила служба печати Святого престола в соцсети X.
Анализ крови и рентген грудной клетки показали, что состояние понтифика нормализовалось. Он уже прошел сеанс дыхательной физиотерапии.
В ходе операции, которая продолжалась около полутора часов, Льву XIV удалили нижнюю долю правого легкого. Вмешательство прошло без осложнений.
Медики провели экстренное гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарциномы — одной из форм рака.
В течение ближайшей недели главе католической церкви предстоят послеоперационные обследования и анализ удаленных тканей.