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    Ватикан сообщил о состоянии папы Римского Льва XIV после удаления части легкого

    Ватикан: папа римский Лев XIV восстанавливается после операции на легком

    Фото: РИА «Новости»

    Папа римский Лев XIV нормально восстанавливается после операции на легком, он ходит по палате и принимает пищу. Об этом сообщила служба печати Святого престола в соцсети X.

    Анализ крови и рентген грудной клетки показали, что состояние понтифика нормализовалось. Он уже прошел сеанс дыхательной физиотерапии.

    В ходе операции, которая продолжалась около полутора часов, Льву XIV удалили нижнюю долю правого легкого. Вмешательство прошло без осложнений.

    Медики провели экстренное гистологическое исследование подтвердило диагноз аденокарциномы — одной из форм рака.

    В течение ближайшей недели главе католической церкви предстоят послеоперационные обследования и анализ удаленных тканей.

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