Папу римского Льва XIV госпитализировали для операции на легком

Папу римского Льва XIV госпитализировали в университетскую клинику имени Агостино Джемелли в Риме. Во вторник, 13 октября, понтифику проведут операцию по удалению небольшого локализованного узелкового образования в легком. Об этом сообщило Vatican News .

По информации пресс-службы Святого престола, хирургическое вмешательство проведет бригада торакальных хирургов под руководством профессора Стефано Маргариторы. Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни рассказал, что образование обнаружили во время планового медицинского обследования. После операции понтифик, предположительно, проведет в больнице около недели.

В пресс-службе Святого престола уточнили, что новую информацию о состоянии здоровья папы римского предоставят вечером 13 октября.