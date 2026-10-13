360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Папу римского Льва XIV госпитализировали для операции на легком

    Папу римского Льва XIV госпитализировали в университетскую клинику имени Агостино Джемелли в Риме. Во вторник, 13 октября, понтифику проведут операцию по удалению небольшого локализованного узелкового образования в легком. Об этом сообщило Vatican News.

    По информации пресс-службы Святого престола, хирургическое вмешательство проведет бригада торакальных хирургов под руководством профессора Стефано Маргариторы. Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни рассказал, что образование обнаружили во время планового медицинского обследования. После операции понтифик, предположительно, проведет в больнице около недели.

    В пресс-службе Святого престола уточнили, что новую информацию о состоянии здоровья папы римского предоставят вечером 13 октября.

    Читайте также

    Папа римский Лев XIV ляжет на операцию

    Edgar Beltrán, The Pillar

    Папа римский назвал смертную казнь недопустимой

    Лавров поблагодарил Ватикан за взвешенную позицию по Украине

    Папа римский Лев XIV ляжет на операцию

    Edgar Beltrán, The Pillar

    Папа римский назвал смертную казнь недопустимой

    Лавров поблагодарил Ватикан за взвешенную позицию по Украине