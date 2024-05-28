Отказ Байдена и Си Цзиньпина поехать в Швейцарию сочли сигналом для остальных стран

Лидеры США и Китая пропустят мирный саммит в Швейцарии. Это обидело Украину, а также стало сигналом для стран коллективного Запада и Глобального Юга, заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka .

По его мнению, украинские политики обиделись на американского президента Джо Байдена, ведь несмотря на приглашение, он предпочел саммиту в Швейцарии предвыборное мероприятие в Голливуде. Бортник объяснил, что Украина невыгодна демократу из-за больших издержек в отсутствие ощутимого результата.

«Отсутствие Байдена — это сигнал для стран западного мира. А отсутствие Си Цзиньпина — это сигнал для стран Глобального Юга. <…> Все сложно, с саммитом сложно», — сказал он.

Политолог напомнил, что саммит организовали для создания коалиции из большинства стран — членов ООН, подписания декларации и коллективного выдвижения в адрес России условий завершения конфликта на Украине. По мнению Бортника, сделать это не удастся. Он напомнил, что подтвердившие участие 80 стран отправят в Швейцарию неуполномоченных что-либо подписывать рядовых наблюдателей, а на повестку вынесут три вопроса, лишь один из которых связан с конфликтом.

Руководитель украинского аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев назвал июньский саммит карнавалом и имитацией. Его возмутило, что в программу включат лишь три пункта «формулы мира».