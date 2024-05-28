«Никто не приедет». Политолог — о судьбе «мирного саммита» в Швейцарии
Политолог Подлесный: делегации не приедут в Швейцарию из-за плана Зеленского
ЕС планирует провести мирную конференцию по Украине осенью этого года, но уже с участием России. При этом на похожее мероприятие в Швейцарии, которое пройдет 15–16 июня, уже никто не надеется, несмотря на обращение украинского главы Владимира Зеленского из Харькова. Директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный объяснил 360.ru, в чем заключается провал швейцарского мероприятия.
Нереалистичный план Украины
«Когда планировалась мирная конференция в Швейцарии <…> заранее уже было понятно, и это не скрывалось, что будет вторая конференция, на которой будет Россия», — объяснил политолог.
По его словам, на первую встречу пригласили 160 делегаций, в состав которых вошли лидеры G7, G20, члены БРИКС (кроме России), Евросовета, ЕС, представители ООН и ОБСЕ. Этот состав должен выработать единые требования на основе «мирного плана» Зеленского.
Подлесный отметил, что такую конференцию не получилось реализовать, потому что нельзя собрать 160 делегаций в запланированном составе.
Зеленского спустили на землю
В итоге организаторы мероприятия решили скорректировать список приглашенных. Из 160 приедут только около 80 делегаций. На конференции не будет главы Штатов Джо Байдена, председателя КНР Си Цзиньпина, руководителей Бразилии, первых лиц стран БРИКС, кроме Индии.
«То есть мы видим, что урезали количество, урезали состав делегаций, и, самое главное, что Зеленскому объяснили, что тот план, который он собирался продвигать, он настолько нереалистичен, что есть опасность, если его не скорректировать, что вообще никто из уважаемых государств не приедет», — рассказал Подлесный.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал идею саммита по Украине с участием России. Он напомнил, что российская сторона всегда готова к обсуждению мирного урегулирования ситуации.