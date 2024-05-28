ЕС планирует провести мирную конференцию по Украине осенью этого года, но уже с участием России. При этом на похожее мероприятие в Швейцарии, которое пройдет 15–16 июня, уже никто не надеется, несмотря на обращение украинского главы Владимира Зеленского из Харькова. Директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный объяснил 360.ru, в чем заключается провал швейцарского мероприятия.

Нереалистичный план Украины

«Когда планировалась мирная конференция в Швейцарии <…> заранее уже было понятно, и это не скрывалось, что будет вторая конференция, на которой будет Россия», — объяснил политолог.

По его словам, на первую встречу пригласили 160 делегаций, в состав которых вошли лидеры G7, G20, члены БРИКС (кроме России), Евросовета, ЕС, представители ООН и ОБСЕ. Этот состав должен выработать единые требования на основе «мирного плана» Зеленского.

Подлесный отметил, что такую конференцию не получилось реализовать, потому что нельзя собрать 160 делегаций в запланированном составе.