Зеленский выбрал три пункта «формулы мира» для саммита в Швейцарии

Зеленский назвал три пункта «формулы мира» для принятия на саммите в Швейцарии

Украинская делегация на форуме в Швейцарии вынесет на рассмотрение участников три из 10 пунктов «формулы мира», которые объединяют все страны. Об этом в интервью казахстанскому изданию Orda.Kz заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он пояснил, что остановился на трех пунктах, чтобы привлечь страны, которые пока не выбрали никакую позицию в конфликте и считают, что некоторые вещи без участия России не решить.

Зеленский пояснил, что самые сложные вопросы нужно рассматривать потом, но для этого нужна основа, которая может вырасти из одобрения трех пунктов.

Для обсуждения с участниками саммита в Швейцарии президент Украины вынес ядерную или энергетическую безопасность. Он пояснил, что, кроме Запорожской атомной электростанции, на территории Украины есть другие АЭС, которые рискуют попасть под ракетные обстрелы.

Второй пункт — продовольственная безопасность. Он предусматривает создание нового договора в формате зерновой сделки Украины с большим количеством стран-партнеров, куда пригласят для участия Россию. В качестве третьего пункта Зеленский предложил обмен по формуле всех на всех.

«Вот эти три пункта — мы считаем, что способны большей частью стран мира поддержать их. И с этим коммюнике выйти из первого саммита, с тем, что у нас есть понимание по этим трем пунктам», — пояснил Зеленский.

Украинский лидер признался, что подавляющее большинство глав государств предстоящий саммит проигнорируют, но встреча пройдет в любом случае. Опасения Зеленского оказались не напрасны. По данным Bloomberg, президент США Джо Байден пропустит саммит ради предвыборного мероприятия в Лос-Анджелесе.