Зеленского обвинили в превращении саммита в Швейцарии в карнавал

Президент Украины Владимир Зеленский, сократив свою «формулу мира» до трех пунктов, превратил планирующийся мирный саммит в Швейцарии в карнавал. Об этом сказал руководитель украинского аналитического центра Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев в эфире YouTube-канала «Вышка» .

«По факту мы видим, что уже нет формулы, <…> есть три пункта. <…> Вы что, смеетесь, это что, издевательство? А следующие три пункта, когда, через полгода? А все 10 пунктов когда вы будете обсуждать? Это просто говорит о том, что мы имеем дело с какой-то имитацией, каким-то карнавалом», — возмутился Ермолаев.

Украинский эксперт пожаловался, что Зеленский «сливает» форум, и выразил опасение, что после этой конференции Запад будет договариваться с Россией без Украины.

Ранее стало известно, что Зеленский сократил свою «формулу мира» до трех пунктов для саммита в Швейцарии. На конференции он планирует обсудить ядерную и энергетическую безопасность, продовольственную безопасность и обмен по формуле «всех на всех».