Байден не приедет на конференцию по Украине в Швейцарию

Bloomberg: Байден не примет участие в конференции по Украине 15–16 июня

Американский президент Джо Байден, вероятнее всего, не будет участвовать в конференции по Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Несколько лидеров стран G7 планируют присоединиться [к запланированному мероприятию], но ни Байден, ни вице-президент [Соединенных Штатов] Камала Харрис не планируют там присутствовать», — указал источник агентства.

Конференция по Украине должна пройти 15–16 июня в Швейцарии. Однако в это время Байден планирует отправиться в Лос-Анджелес на мероприятие по сбору средств на его избирательную кампанию.

Глава Белого дома вовсю готовится к грядущим президентским выборам. Он вместе с бывшим американским лидером, предпринимателем Дональдом Трампом примет участие в предвыборных дебатах 27 июня 2024 года. Оба кандидата согласились принять участие в дискуссии на площадке телеканала.