Sky News Australia: Россия и КНР укрепят отношения с Глобальным Югом

Встречи в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году помогут России и Китаю укрепить партнерские отношения со странами Глобального Юга. Об этом сообщила газета Sky News Australia .

«Они (Россия и Китай — прим. Ред.) хотят развить отношения с Глобальным Югом — без каких-либо манипуляций», — указали в издании.

Журналисты добавили, что сотрудничество между государствами будет налаживаться с помощью саммитов ШОС и объединения БРИКС, ряды которого пополнили новые участники.

Издание подчеркнуло, что для укрепления отношений Россия и Китай не стали оказывать к политическое или экономическое давление, в отличие от Запада.

Ранее турецкая газета Sabah заявила, что российско-китайская дружба наводит ужас на США и Европу. По мнению авторов материала, Белый дом стремится разрушить все крепкие союзы других стран ради сохранения своего влияния в мире.