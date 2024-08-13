Оптимальный кандидат. О чем Трамп говорил с Маском

Трамп сообщил Маску о ядерном оружии КНР и отношениях с Путиным

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю Илону Маску на платформе X ответил на вопрос о международной политики и затронул тему конфликта Украины и России. Он также рассказал о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе разговора Трамп выразил мнение, что действующий президент Джо Байден отказался от участия в выборах из-за угрозы государственного переворота. Политик подчеркнул, что американского лидера именно вынудили выйти из гонки в октябре.

Трамп несколько раз нелицеприятно отозвался о Камале Харрис, называя ее «радикальной левой сумасшедшей», «некомпетентной» и «третьесортной». Политик поддержал мнение Маска о необходимости создания комиссии по оценке эффективности правительства.

Трамп выразил надежду, что у него получится восстановить отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, в случае победы на выборах политик постарается восстановить связи, потому что раньше они «хорошо ладили».

Также Трамп подчеркнул, что считает российского лидера хорошим переговорщиком. Вину за начало конфликта на Украине он возложил на действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. При этом Трамп призвал не допустить чрезмерного сближения России и Китая.

Основной угрозой миру кандидат в президенты назвал «ядерное, а не глобальное потепление», предостерегая от полномасштабного конфликта.

Бывший президент США в беседе о покушении на него упрекнул правоохранительные органы США в недостаточной координации. По его словам, Секретная служба продемонстрировала храбрость, однако не предотвратила ситуацию.

В завершении беседы Маск выступил с монологом к зрителям и отметил, что Трамп является оптимальным кандидатом на пост президента США для человечества, которое находится «на перепутье».