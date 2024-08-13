Трамп назвал Путина хорошим переговорщиком

Кандидат в президенты от Республиканский партии США Дональд Трамп назвал российского лидера Владимира Путина хорошим переговорщиком, отметив, что украинский конфликт начался из-за «глупости» нынешнего главы государства Джо Байдена. Об этом он заявил в интервью предпринимателю Илону Маску, опубликованном в соцсети X.

Трамп рассказал, что «Байден что-то сделал с Россией», так как не было шансов на ввод российских войск на Украину.

По его словам, Россия начала формировать крупные армии после его ухода с поста, что он посчитал за стремление Путина вести переговоры. Только Байден вместо этого начал «говорить глупости».

«Например, он сказал, что Украина может сейчас стать членом НАТО», — заявил Трамп.

До этого республиканец рассказал о последней своей беседе с российским лидером, в ходе которой они обсудили Украину. Трамп надеется, что в случае своего переизбрания на пост главы государства он сумеет возобновить отношения с Путиным.