Маска предупредили об ответственности за интервью с Трампом

Еврокомиссия направила Илону Маску официальное предупреждение о готовности принять меры против X (бывший Twitter) за недостаточную активность в удалении «вредоносного контента» перед предстоящей трансляцией интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в своем посте в X .

«Существует риск распространения потенциально опасного контента в ЕС во время мероприятий с большой аудиторией по всему миру, и я направил письмо Илону Маску», — написал он.

Тут же он пояснил, что обратился к миллиардеру «в связи с событиями в Великобритании и предстоящей трансляцией интервью с Дональдом Трампом». Он напомнил об обязанности операторов соцсетей модерировать контент, который может негативно повлиять на общество, согласно требованиям «Акта о цифровых услугах ЕС».

«Мы без колебаний воспользуемся всеми доступными инструментами, включая предусмотренные АЦУ промежуточные меры для защиты граждан ЕС от серьезного вреда», — заключил еврокомиссар.

Меры, которыми пригрозил Бретон, включают штрафы до 10 процентов от годового оборота интернет-платформы и временную блокировку в ЕС. Еврокомиссия имеет право накладывать санкции без решения суда.