Трамп назвал самую большую угрозу человечеству

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп сказал, что наибольшей угрозой человечеству является не глобальное потепление, а ядерное. Такую точку зрения он озвучил в беседе с миллиардером Илоном Маском, интервью транслировали в социальной сети X .

«Самая большая угроза — ядерное потепление, а не глобальное», — сказал он.

Действующий президент США Джо Байден отмечал, что считает Трампа настоящей угрозой для безопасности страны. По его словам, Штаты подошли к «переломной точке», а результат предстоящих выборов предопределит историю страны на десятки лет вперед.

Трамп заявлял, что Байден приблизился к состоянию овоща. При этом он отмечал, действующий вице-президент Камала Харрис в случае победы на выборах будет выглядеть еще хуже.

Ранее в США допустили риск глобальной ядерной войны из-за украинского конфликта.