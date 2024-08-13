Трамп назвал самую большую угрозу человечеству

Трамп: самой большой угрозой человечеству является ядерное потепление

Freepik
Фото: Freepik

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп сказал, что наибольшей угрозой человечеству является не глобальное потепление, а ядерное. Такую точку зрения он озвучил в беседе с миллиардером Илоном Маском, интервью транслировали в социальной сети X.

«Самая большая угроза — ядерное потепление, а не глобальное», — сказал он.

Действующий президент США Джо Байден отмечал, что считает Трампа настоящей угрозой для безопасности страны. По его словам, Штаты подошли к «переломной точке», а результат предстоящих выборов предопределит историю страны на десятки лет вперед.

Трамп заявлял, что Байден приблизился к состоянию овоща. При этом он отмечал, действующий вице-президент Камала Харрис в случае победы на выборах будет выглядеть еще хуже.

Ранее в США допустили риск глобальной ядерной войны из-за украинского конфликта.

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