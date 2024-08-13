В США назвали Камалу Харрис некомпетентной

Трамп заявил, что Харрис еще более некомпетентна, чем Байден

Бывший президент США и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп усомнился в компетентности действующего вице-президента Камалы Харрис. Он заявил в интервью предпринимателю Илону Маску, что в этом плане она хуже американского лидера Джо Байдена.

Трамп отметил, что у демократов в запасе пять месяцев, чтобы исправить ситуацию, но вряд ли они что-то сделают.

«Все это — лишь болтовня. Он некомпетентен, и она некомпетентна. Честно говоря, я считаю, что она даже более некомпетентна, чем он, а это о чем-то говорит, поскольку он далеко не хороший [президент]», — подчеркнул он.

Бывший американский лидер также высказался относительно покушения на него на митинге в штате Пенсильвания. По его словам, произошло нечто сюрреалистичное, а он хоть и верующий, но после тех событий «уверовал еще сильнее».

Ранее российский сенатор Алексей Пушков назвал Харрис самым бездарным вице-президентом США за последние 100 лет, отметив, что она буквально за три с половиной недели вдруг превратилась в «надежду Америки».