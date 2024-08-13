«Надеюсь, что мы поладим». Трамп рассказал о последней беседе с Путиным

Республиканец Дональд Трамп рассчитывает в случае переизбрния на пост президента США возобновить отношения с лидером России Владимиром Путиным. Он рассказал в интевью Илону Маску в соцсети X , что во время последней встречи обсуждал с ним Украину.

Трамп сказал, что предостерег Путина от решительных действий в отношении Украины. Он уверен, что в тот момент российский президент не пошел бы на эскалацию.

«Он никогда, ни за что не пошел бы на это, а мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо», — сказал политик.

Лидеров Китая, России и КНДР Трамп навал лучшими в своем деле. Республиканец заявил, что они настроены на отстаивание интересов своих стран.

Трансляция интервью Трампа проходила со сбоями. Маск заявил, что X подверглась массированной DDоS-атаке, и допустил, что из-за нее беседу опубликуют с опозданием.