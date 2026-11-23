Ирландского журналиста Ласло Молнарфи выгнали с панельной дискуссии в Дублине за неудобный вопрос послу Украины Ларисе Герасько о принудительной мобилизации и других нарушениях прав человека. Об этом сообщило Aontacht Media .

Скандал разразился на мероприятии в здании Тринити-колледжа. Во время сессии вопросов и ответов корреспондент издания поднял руку.

«Посол Герасько, и я хотел бы задать всем присутствующим вопрос: почему никто не говорит о том, что очевидно? Украина совершает серьезные нарушения прав человека», — сказал Молнарфи.

Он обвинил руководство Украины в насильственной мобилизации, закрытии границ и преследовании несогласных с политикой режима путем внесения в базу «Миротворца». После этих слов охрана вывела журналиста из зала.

Ранее бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель выступила в бундестаге с рассказом о пыточных тюрьмах.