РИА «Новости»: в полицию Украины поступают сообщения о суицидах солдат ВСУ

В Национальную полицию Украины поступили сообщения о самоубийствах военнослужащих ВСУ. Об этом свидетельствуют официальные документы, с которыми ознакомилось РИА «Новости» .

В одном из них сообщили о гибели военнослужащей 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Замкомандира роты по психологической поддержке личного состава сообщил правоохранителям, что женщина, являвшаяся матерью троих детей, покончила с собой.

Еще один случай, согласно документам, произошел в селе Боромля Сумской области. Военнослужащий части А7047 совершил самоубийство по месту временной дислокации.

В материалах также упомянули боевика из 47-й бригады ВСУ. При этом, как отметили обозреватели, сведения о его гибели не получили публичного распространения: на сайте территориальной общины ему посвятили некролог без указания обстоятельств смерти.

Сообщения о подобных случаях поступали из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 103-й, 105-й и 119-й бригад территориальной обороны, 47-й бригады ВСУ и 36-й путевосстановительной бригады.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что добровольцы составляют лишь около четверти украинских военнослужащих. Остальных призвали в ходе принудительной мобилизации.