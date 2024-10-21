Представитель молдавской общественной организации «ЗаРЯ: За русский язык!» Дарья Федорова прокомментировала итоги референдума о вступлении Молдавии в ЕС. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, результаты голосования — полный провал европейского вектора в стране.

«О какой Европе может идти речь, если половина граждан этого не хотят?» — отметила аналитик.

Она также указала на проценты, которые власти «дорисовали» ради положительного итога. Исход был бы другой, если бы в России открыли достаточное количество избирательных участков, добавила Федорова.