Москалькова попросила Украину о гуманитарном коридоре для мирных курян

Москалькова запросила у Украины организацию гумкоридора в Курской области

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отправила Украине запрос с просьбой организовать гуманитарный коридор для мирных жителей Курской области. Об этом омбудсмен рассказала ТАСС .

Москалькова отметила, что куряне на оккупированных территориях живут в подвальных помещениях или разрушенных домах, где нет отопления. И там нет целенаправленного подвоза гуманитарной помощи.

«Я обращалась уже к украинской стороне с тем, что они организовали гуманитарный коридор для выхода людей в безопасное место», — сообщила омбудсмен.

Москалькова выразила надежду, что в результате переговоров украинская сторона предпримет конкретные действия для спасения курян.

Накануне российские войска освободили населенные пункты Дарьино и Плехово в Курской области. В освобождении принимала участие группировка «Север».