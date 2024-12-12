Суд огласил приговор двум военным ВСУ за теракт в Курской области

Двум боевикам ВСУ дали 15 и 14 лет тюрьмы за преступления в Курской области

Двух военных ВСУ, участвовавших во вторжении в Курскую область, приговорили к 15 и 14 годам заключения. Об этом сообщила Главная военная прокуратура .

«Вынесен приговор по уголовному делу в отношении украинских военнослужащих Ивана Дмитракова и Виталия Панченко. Они признаны виновными по пунктам „а“, „в“ части 2 статьи 205 УК РФ („Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий“)», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в августе обвиняемые с другими военнослужащими ВСУ незаконно прибыли в Суджанский район Курской области, чтобы устроить теракт. Боевики участвовали в нападении на Суджу. Они многократно стреляли по российским военнослужащим и мирным гражданам для запугивания и устрашения местного населения.

В ведомстве также сообщили, что Панченко непосредственно принимал участие в похищении и вывозе на территорию Украины 11 российских призывников и троих мирных граждан. Помимо этого, он похитил из магазина товаров более чем на 6 миллионов рублей.

Суд счел вину обоих украинских террористов доказанной и дал Панченко 15 лет тюрьмы, а Дмитракову — 14 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а оставшегося срока — в колонии строгого режима.

Сотрудники СК РФ продолжают допрашивать местных жителей о преступлениях украинских военных в Курской области. Одна из жительниц рассказала, как куряне нашли трупы в подвалах женской колонии в Кореневском районе после проверок ВСУ.

Один из боевиков ВСУ, литовский наемник Шарунас Ясюкявичюс, распродавал найденные в Курской области вещи на интернет-аукционах. Речь идет не о ценных вещах, а о так называемых трофеях: кокардах и звездах, бутылке водки и тысячерублевой купюре.