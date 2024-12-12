Россия оценила предложенный Трампом план по Украине

Россия примет предложения, направленные на урегулирование конфликта в Украине, включая инициативы от США. Однако американцы должны учитывать интересы российской стороны, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в интервью Lenta.ru .

«Нам нужно исходить из того, что иллюзий по поводу прихода Трампа к власти в качестве президента, который произойдет 20 января, строить не нужно», — подчеркнул он.

По мнению депутата, для разрешения конфликта Трампу следует убедить президента Украины Владимира Зеленского пересмотреть свое решение о невозможности переговоров с Россией.

Ранее Трамп раскритиковал идею об ударах ВСУ по России из дальнобойного оружия. Он назвал решение об использовании систем ATACMS Украиной глупым и опасным. Избранный президент США пообещал, что будет пытаться помочь Украине и России урегулировать конфликт с помощью переговоров. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что реальные планы администрации Трампа в отношении Украины станут понятны в начале 2025 года.