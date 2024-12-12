Пассажирке автобуса стало плохо после аварии в центре Москвы

Одна из пассажирок автобуса пожаловалась на самочувствие после ДТП у станции метро «Александровский сад». Об этом сообщил источник 360.ru.
Женщине стало плохо и она попросила медицинскую консультацию.
Авария произошла на улице Воздвиженка в центре столицы. Источник 360.ru сообщал о двух пострадавших и одном погибшем. Участниками ДТП стали два легковых автомобиля и автобус. На месте аварии работают спецслужбы.
Вечером 12 декабря два человека пострадали в ДТП с фурой на Брестском шоссе.
День Конституции РФ отметили в центре «Про Молодежь» в Ногинске
Привлекли пожарный поезд. На складе в Новосибирске разгорелся крупный пожар
Студенческий квиз ко Дню Конституции прошел в Ногинске
Россияне смогут провозить в поездах животных, не выкупая все купе
Москалькова попросила Украину о гуманитарном коридоре для мирных курян
Суд огласил приговор двум военным ВСУ за теракт в Курской области
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте