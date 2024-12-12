Пассажирке автобуса стало плохо после аварии в центре Москвы

Источник 360.ru: после ДТП в центре Москве пассажирке автобуса стало плохо

Одна из пассажирок автобуса пожаловалась на самочувствие после ДТП у станции метро «Александровский сад». Об этом сообщил источник 360.ru.

Женщине стало плохо и она попросила медицинскую консультацию.

Авария произошла на улице Воздвиженка в центре столицы. Источник 360.ru сообщал о двух пострадавших и одном погибшем. Участниками ДТП стали два легковых автомобиля и автобус. На месте аварии работают спецслужбы.

Вечером 12 декабря два человека пострадали в ДТП с фурой на Брестском шоссе.