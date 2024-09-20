«Новый уровень». Россия назвала подрыв пейджеров в Ливане гибридной войной

Захарова: Россия рассматривает подрыв пейджеров в Ливане как акт гибридной войны

Массированная детонация пейджеров в Ливане — это совершенно новый вид террористического акта. Такое заявление официальный представитель российского МИД Мария Захарова сделала на брифинге на полях Евразийского женского форума.

«Рассматриваем произошедшее как очередной акт гибридной войны против Ливана. Уже пострадали тысячи ни в чем неповинных людей. Организаторы <…> добивались разжигания масштабного вооруженного конфликта и вывода конфронтации на новый уровень, стремясь спровоцировать войну на Ближнем Востоке», — подчеркнула Захарова.

Россия глубоко обеспокоена опасным развитием событий в Ливане. Произошедший теракт стал беспрецедентными в истории мирового сообщества.

Ливан потрясла серия взрывов. Детонировали пейджеры боевиков «Хезболлы», затем машины и мопеды обычных граждан. Погибли не менее 37 человек. Перепуганные ливанцы поспешили отключить все приборы: телефоны, радионяни, компьютеры и телевизоры.

Лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пригрозил Израилю ответом на взрывы в Ливане. По его словам, атаки только укрепили решительность движения, оно отомстит за теракт.