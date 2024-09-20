Ливанцы начали отключать телефоны, телевизоры и ноутбуки из-за страха новых взрывов

NYT: в Ливане отключают телефоны и другие устройства после массовых взрывов

В Ливане мирные жители начали полностью отключать различные гаджеты, боясь новых взрывов. По данным газеты The New York Times , ливанцы отключают не только телефоны, но и радионяни, телевизоры и ноутбуки.

Несколькими днями ранее Ливан потрясла серия взрывов. Все началось с детонации пейджеров, которыми пользовались боевики «Хезболлы», затем начали взрываться машины и мопеды.

В результате взрывов устройств погибли не менее 37 человек, пострадали тысячи. Многие израильтяне и ливанцы опасаются обострения конфликта между «Хезболлой» и Израилем.

«Среди погибших от взрывов было по меньшей мере двое детей, по словам ливанских чиновников, и около 3000 человек получили ранения. <…> Взрывы „серьезно нарушили“ и без того хрупкую систему здравоохранения Ливана, поскольку больницы были переполнены пациентами», — отметили авторы публикации.

У многих пациентов отсутствовали пальцы и были повреждены глаза.

Авиационное управление Ливана запретило пейджеры и рации на всех рейсах, вылетающих из Бейрута. Ливанцы боятся, что могут взорваться и другие устройства, жители поспешили отключить приборы.

«Отключили инверторы и солнечные системы, питающие их дома. Многие держали мобильные телефоны подальше от тела и отказывались отвечать на звонки», — подчеркнули журналисты.

В ЦРУ предположили, что операцию по подрыву пейджеров в Ливане готовили долгие годы. При помощи израильских разведчиков компанию, которая производила пейджеры, несколько раз «подставили».

После взрывов раций и пейджеров в Ливане паника охватила весь мир. Ранее телефон взорвался в руках москвича во время кибератаки Израиля. Военнослужащий с позывным Архангел обратил внимание, что гаджеты взрывались и раньше, а виной всему — батареи. При этом спровоцировать взрыв аккумулятора можно дистанционно, если разработчики отключат защиту от перегрева.