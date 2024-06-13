«Нормальная практика». Песков не увидел повода для беспокойства в учениях на Кубе

Нет ничего неестественного в том, что российские корабли подошли к берегам Кубы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге заявил, что военные учения России не должны вызывать беспокойство других стран, сообщили «Известия» .

Он назвал проведение военных учений, в том числе в разных регионах мира, нормальной практикой. Песков сказал, что особенно это касается такой крупной морской державы, как Россия.

«И в осуществлении подобных визитов это тоже распространенная практика, поэтому не видим никаких поводов для беспокойства в данном случае», — заявил он.

Российские военные корабли заметили у берегов Кубы. Минобороны сообщило, что после учений по применению высокоточного ракетного оружия ударная группа Северного флота прибыла в порт Гаваны с неофициальным визитом. Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан объявил, что американские силы проследят за судами. Норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что их отправкой российские власти показали НАТО готовность ответить на пересечение красных линий.