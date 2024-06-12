США заявили о слежке за российскими кораблями у побережья Кубы
Салливан: США следят за кораблями ВМФ РФ у побережья Кубы
США следит за российскими военными кораблями у побережья Кубы. Об этом заявил помощник главы Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан, его слова передало РИА «Новости».
«Мы внимательно следим за этим. Увидим, как это будет развиваться. Но мы видели подобное ранее, ожидаем, что увидим и впредь», — сказал он.
Ранее в порт Гаваны вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подлодка «Казань», спасательный буксир ВМФ России «Николай Чикер» и танкер-снабженец «Академик Пашин». Туда они прибыли в рамках дальнего похода. В гаванском порту пройдут две церемонии приветствия российских судов, одна для крейсера, а другая для фрегата.
Как отметил главком ВМФ Александр Моисеев, заход на Кубу является одной из задач плавания. Визит кораблей отвечает дружественным отношениям между двумя государствами.