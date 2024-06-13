«Всему есть предел». Появление кораблей на Кубе связали с давним заявлением Путина

Появление российских кораблей на Кубе означает, что Россия отстоит свои национальные интересы и обеспечит стратегическую безопасность. Норвежский политолог Гленн Дизен припомнил в X заявление президента Владимира Путина о красных линиях.

По его словам, на Западе усомнились в том, что Россия осмелится защищать выполнение озвученных ограничений, а риск третьей мировой войны сочли необоснованным. Дизен доказал обратное. Он припомнил заявление Путина в 2014 году и показал фото российского корабля в порту Гаваны спустя 10 лет.

«Путин тогда заявил: „Всему есть предел. А с Украиной наши западные партнеры перешли черту. Готовы ли мы последовательно защищать наши национальные интересы, или мы навсегда сдадимся, отступим неизвестно куда?“», — процитировал политолог.

Дизен заявил, что отправкой кораблей Россия предупредила НАТО об ответных мерах на отправку оружия Украине. По мнению политолога, она не позволит разрушить систему сдерживания.

Ударная группа Северного флота на одном из этапов дальнего похода вошла в порт Гаваны. Помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США проследят за кораблями.