«Бывали в подобной ситуации». США испугались военных кораблей возле Кубы

Политическая ситуация вокруг Кубы напоминает Карибский кризис в 1962 году. С тех пор США значительно ослабли и потеряли свою мощь, заявил YouTube-каналу Dialogue Works отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон.

Он прокомментировал появление российских военных кораблей около Острова свободы и подчеркнул, что со времен холодной войны многое изменилось.

«Мы уже бывали в подобной ситуации раньше — в 1962 году. Но разница в том, что сегодня мы гораздо слабее», — указал эксперт.

Отставной полковник добавил, что Пентагон с тех пор обзавелся новой силой — США обладают пятью с лишним тысячами ядерных боеголовок. Он отметил, что с каждым днем ситуация в стране становится все хуже.

Ранее в главный порт Гаваны прибыли корабли Северного флота. На Кубу зашли подлодка «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», спасательный буксир «Николай Чикер» и танкер-снабженец «Академик Пашин». В МИД латиноамериканской страны подтвердили, что визит кораблей строго соответствует международным правилам.