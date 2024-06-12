Корабли Северного флота в рамках дальнего похода прибыли в главный порт Гаваны

Фрегат «Адмирал Горшков» и подлодка «Казань» прибыли в порт Гаваны

Фото: Пресс-служба Минобороны

Корабельная ударная группа Северного флота, в состав которой входят подлодка «Казань» и фрегат «Адмирал Горшков», в рамках дальнего похода прибыли в порт Гаваны. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

В главную гавань также зашли спасательный буксир «Николай Чикер» и танкер-снабженец «Академик Пашин». В гаванском порту состоятся две торжественные церемонии приветствия российских судов — отдельно для подводного крейсера и фрегата.

Заход на Кубу является лишь одной из задач дальнего похода, рассказал главком ВМФ России Александр Моисеев. Визит российских кораблей отвечает дружественным отношениям между двумя странами и строго соответствует международным правилам, отметили в МИД Кубы.

Накануне сообщалось, что корабли ВМС Соединенных Штатов будут отслеживать визит российских кораблей на Кубу. Для этого американцы выделили два эсминца и пару кораблей с буксируемыми гидролокаторами.

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