«Молюсь за него». Байден осудил стрельбу на митинге, но не признал это покушением на Трампа

Байден осудил стрельбу на митинге Трампа и заявил, что молится за него

Президент США Джо Байден заявил, что его проинформировали о стрельбе на митинге сторонников Дональда Трампа. Он призвал всю страну осудить этот акт насилия, которому «нет места в Америке». Заявление опубликовали на сайте Белого дома.

«Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге», — говорится в заявлении президента.

Байден отметил, что ждет дальнейшей информации о ситуации на митинге. Он заявил, что США должны «объединиться как нация», чтобы осудить насилие, которому «нет места в Америке».

При этом Байден отказался называть это покушением на Трампа, он сказал, что «не располагает достаточными фактами» в пользу этой версии. Президент выразил надежу, что вечером сможет переговорить с Трампом.

Покушение на Трампа произошло во время митинга в Пенсильвании. Пуля пролетела в сантиметре от головы экс-президента, задев ухо.