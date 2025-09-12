Принц Гарри приехал в Киев с «неожиданным» визитом

Принц Гарри совершил «неожиданный» визит в Киев по приглашению украинского правительства, сообщила The Guardian . Политик заявил, что намерен сделать «все возможное», чтобы помочь выздоровлению тысяч украинских военнослужащих, получивших ранения во время боевых действий.

По информации газеты, во время поездки принц и команда из фонда «Игры непокоренных» собираются рассказать о новых инициативах по поддержке реабилитации раненых с конечной целью оказания помощи во всех регионах страны.

Ранее в этом году было подсчитано, что в результате боевых действий на Украине 130 тысяч военнослужащих стали инвалидами на всю жизнь, уточнили журналисты.

Еще по пути в Киев Гарри заявил, что изначально его пригласила в столицу Украины Ольга Руднева, основатель и генеральный директор травматологического центра Superhumans во Львове, который занимается лечением раненых с ампутированными конечностями. Он посетил центр в апреле, но случайно встретил ее пару месяцев назад в США.

«Я случайно встретил Ольгу в Нью-Йорке. Это была случайная встреча, и я спросил ее, чем могу помочь. Она сказала: „Самое большое влияние на вас окажет приезд в Киев“. Я должен был посоветоваться со своей женой и британским правительством, чтобы убедиться, что все в порядке. Затем пришло официальное приглашение», — пояснил он.