Принц Гарри приехал в Киев с «неожиданным» визитом
Принц Гарри совершил «неожиданный» визит в Киев по приглашению украинского правительства, сообщила The Guardian. Политик заявил, что намерен сделать «все возможное», чтобы помочь выздоровлению тысяч украинских военнослужащих, получивших ранения во время боевых действий.
По информации газеты, во время поездки принц и команда из фонда «Игры непокоренных» собираются рассказать о новых инициативах по поддержке реабилитации раненых с конечной целью оказания помощи во всех регионах страны.
Ранее в этом году было подсчитано, что в результате боевых действий на Украине 130 тысяч военнослужащих стали инвалидами на всю жизнь, уточнили журналисты.
Еще по пути в Киев Гарри заявил, что изначально его пригласила в столицу Украины Ольга Руднева, основатель и генеральный директор травматологического центра Superhumans во Львове, который занимается лечением раненых с ампутированными конечностями. Он посетил центр в апреле, но случайно встретил ее пару месяцев назад в США.
«Я случайно встретил Ольгу в Нью-Йорке. Это была случайная встреча, и я спросил ее, чем могу помочь. Она сказала: „Самое большое влияние на вас окажет приезд в Киев“. Я должен был посоветоваться со своей женой и британским правительством, чтобы убедиться, что все в порядке. Затем пришло официальное приглашение», — пояснил он.