Лукашенко назвал Путина и Трампа императорами

Белорусский президент Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина и главу США Дональда Трампа императорами. Об этом он сказал в интервью телеканалу RT .

«Я был далек — и сейчас тем более — от того, чтобы настроиться на всеобщую любовь. И знаете, я не император, как Дональд Трамп или Владимир Путин», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что оба лидера могут позволить себе рассуждать над тем, чтобы их любили, поскольку являются большими людьми. Себя белорусский лидер назвал руководителем средней страны, обладающим более скромными возможностями.

«И от этого происходит это спокойное отношение к любви, особенно спустя долгие годы президентства», — пояснил он.

Ранее Лукашенко заявил, что нелюбовь к коррупции сформировалась у него еще в детстве, поэтому он выбрал справедливость в качестве основы своей политики.