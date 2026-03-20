Лукашенко заявил, что Трамп предлагает ему встретиться во Флориде

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что американская делегация передала ему предложение от президента США Дональда Трампа о проведении встречи на высшем уровне. В числе вариантов — переговоры во Флориде, где проживает глава Белого дома, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул первого» .

«В третий раунд они сказали: „Мы готовы, Дональд предлагает большую сделку и встретиться — вплоть до того, что у него дома во Флориде, — и обсудить“, — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии подписал указ о помиловании 250 человек, осужденных за преступления экстремистской направленности. При принятии решения учитывались обращения родственников, а также рекомендации специальной комиссии под руководством генерального прокурора. В администрации президента подчеркнули, что помилованным предоставили возможность начать новую страницу в жизни.