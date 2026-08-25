Пашинян обвинил оппозицию в сговоре с ОДКБ

Пашинян заявил о срыве планов оппозиции по вводу миротворцев ОДКБ

Парламентская оппозиция Армении не сможет реализовать свой план по вводу на территорию республики миротворцев ОДКБ. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе обращения к депутатам.

Он подчеркнул, что такой план готовили лидеры оппозиционных фракций «Армения» и Сильная Армения» бывший президент республики Роберт Кочарян и бизнесмен Самвел Карапетян.

«Не будет никаких миротворцев ОДКБ <.>, потому что установлен мир, потому что народы Армении и Азербайджана являются самыми лучшими миротворцами», — заявил Пашинян.

Во вторник, 25 августа, сотрудники Антикоррупционного комитета Армении задержали бывшего президента страны Роберта Кочаряна, его старшего сына Седрака и еще четырех человек в рамках расследования коррупционных сделок.

По версии следствия, бывший лидер страны через своих приближенных переоформил на подконтрольные фирмы несколько государственных объектов.