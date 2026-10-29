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    Депутаты подрались в парламенте Армении

    Фото: РИА «Новости»

    Депутаты устроили драку в парламенте Армении. Потасовка началась после выступления представителя правящей партии «Гражданский договор» Тарона Чахояна, сообщило РИА «Новости».

    Чахоян, известный своими резкими высказываниями, и руководитель фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян стали спорить, затем в ход пошли кулаки.

    К драке подключился вице-спикер парламента Ваагн Алексанян, который бросил сначала бутылку в участников потасовки, а затем и кресло. Алексаняна активно поддержал второй вице-спикер Айк Конджорян. Столкновение не прекращалось, и председателю парламента Рубену Рубиняну пришлось вызвать службу безопасности и объявить перерыв в заседании. Впрочем, это не помогло — драка продолжилась в фойе.

    В начале октября похожая стычка прервала заседание парламента Армении. Драка началась после того, как спикер Национального собрания Рубен Рубинян отключил микрофон депутату «Сильной Армении» Эдгару Казаряну.

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