ЦИК России заметил нарушения на выборах в Армении

Памфилова сообщила о многочисленных нарушениях на выборах в Армении

Наблюдавшие за выборами в Армении члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России заметили множество нарушений. Об этом на заседании ЦИК в четверг сообщила глава комиссии Элла Памфилова.

«Нарушений на выборах в Армении было много. Мы с коллегами это обсудили», — сказала она.

Памфилова уточнила, что члены Центризбиркома Людмила Маркина и Павел Андреев приняли участие в процессе в роли международных наблюдателей. После возвращения из республики Памфилова попросила их детально рассказать о ходе выборов в республике.

По предварительным данным, блок действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна получил на выборах 49,81% голосов, партия «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна — 23,28%, альянс «Армения» бывшего президента Роберта Кочаряна — 9,93%.

Представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что выборы состоялись при вмешательстве западных стран, а представителей оппозиции подвергли гонениям.