В пятницу, 5 декабря, на площади перед президентским дворцом в Нью-Дели пройдет церемония официальной встречи российского лидера Владимира Путина президентом Индии Дроупади Мурму и премьер-министром республики Нарендрой Моди. Пресс-служба Кремля показала подготовку на видео.

Визит российского президента в Индию начался 4 декабря и продлится до конца дня 5 декабря. Моди встретил Путина приглашением на ужин в резиденции, а на центральных улицах Нью-Дели вывесили портреты главы государства.

В британских СМИ с сожалением констатировали, что встреча премьера Кира Стармера в Нью-Дели два месяца назад прошла с гораздо меньшим размахом, чем прием Путина.