Путин дал эксклюзивное интервью перед визитом в Индию

Президент России Владимир Путин нанесет первый за четыре года визит в Индию. Перед поездкой он дал интервью холдингу India Today .

«Важнейший мировой эксклюзив <…> и в данный момент это интервью идет в Кремле», — объявила телеведущая.

Государственный визит Путина в Нью-Дели продлится два дня. Он станет первым с февраля 2022 года.

Вечером 4 декабря премьер-министр Нарендра Моди примет президента на частном ужине в своей резиденции. Официальная церемония приветствия с участием трех подразделений почетного караула состоится на следующее утро во дворце Раштрапати-Бхаван, затем намечены переговоры, подписание меморандумов и заявление для прессы.

Одной из тем обсуждения станет закупка истребителей Су-57 и систем ПРО С-500. Индийская армия уже использует более 200 российских самолетов и несколько батарей зенитно-ракетных комплексов С-400.