«Не просто купи-продай»: в Кремле описали отношения с Индией

Песков: у России и Индии во многом совпадает видение будущего миропорядка

У России и Индии исторически сложились стратегические партнерские отношения. Об этом заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Отношения в самых чувствительных областях. Причем не просто „купи-продай“ — мы делимся технологиями, это уникальное явление», — добавил он.

Песков отметил, что у двух стран во многом совпадает видение будущего миропорядка.

Президент Владимир Путин прибыл в Нью-Дели, начав государственный визит, который продлится два дня.

Планируются переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди, после которых стороны примут совместное заявление и подпишут межведомственные и коммерческие документы.

По данным агентства Bloomberg, Индия хочет арендовать у России на 10 лет атомную ударную подводную лодку. По условиям договора, ее нельзя будет применять в военных действиях. Стоимость аренды составит два миллиарда долларов.