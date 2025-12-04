В центре Нью-Дели появились портреты Путина

Перед визитом Путина в центре Нью-Дели разместили его портреты

Плакаты с фотографиями Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди появились на центральных улицах Нью-Дели перед визитом президента России в страну. Об этом сообщил ТАСС .

На больших баннерах Путин и Моди изображены вместе, на некоторых изображен только президент России. Фотографии подписаны на хинди и на русском.

Также Нью-Дели украсили российскими и индийскими флагами. По главным улицам утром 4 декабря проехали поливальные машины. Действуют усиленные меры безопасности.

После приземления самолета Путина в Индии начнет действие многоуровневая система обеспечения безопасности. Некоторые улицы перекроют.

По предварительной информации, российский президент прилетит в Нью-Дели во второй половине дня. Моди примет его в своей резиденции для неформальной беседы в формате тет-а-тет.

Государственный визит Путина продлится два дня. Он станет первым в Нью-Дели с февраля 2022 года.