Индийские маневры: что Моди хочет от Путина и чем завлекает Трампа?

Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Поездку уже успели окрестить чуть ли не самой значимой для страны за XXI век. Несмотря на попытки США навязать государству собственную стратегию, оно давно научилось лавировать, чтобы последовательно укреплять свои позиции на мировой арене.

Российского лидера приветствовали танцами, музыкой и красной ковровой дорожкой. У трапа Путина лично встретил премьер-министр страны Нарендра Моди. После церемонии главы государств сели в белый автомобиль Toyota индийского премьера и отправились на неформальную встречу. Журналист India Today обратил внимание, что решение Моди ехать вместе с президентом России свидетельствует о теплых отношениях политиков.

Реакция западной прессы на визит Путина в Индию По мнению СМИ, посещение Путиным Индии стало не просто очередным дипломатическим приемом — историческим и, возможно, самым значимым визитом в XXI веке. Аналогично событие охарактеризовало и агентство Prensa Latina. Американская газета The New York Times увидела в поездке российского лидера сигнал, свидетельствующий о советских корнях взаимоотношений двух стран. «Для Путина это возможность показать миру, что у России есть партнер глобального значения», — указали в материале. А Le Monde сочла визит президента в Индию способом подтвердить стратегическую автономию и невозможность для Запада диктовать какой-либо выбор. В Frankfurter Rundschau вообще происходящее сочли большим, чем обыкновенной дипломатической поездкой.

Фото: РИА «Новости»

Политические шахматы Нарендры Моди Индия — государство, которому удивительным образом удается сохранять политический баланс на мировой арене. Политолог Вадим Сипров в беседе с 360.ru отметил, что у многополярности страны — особая версия. Она научилась использовать те преимущества, которые дает обладание большими трудовыми ресурсами и возможность продажи на мировой рынок целого ряда значимой продукции, прежде всего сельского хозяйства. Кроме того, в Индии хорошо развивается как металлургия, так и машиностроение.

Не надо думать, что это отсталая страна. Индия прекрасно использует все возможности для того, чтобы укрепить и усилить свое влияние в мире.

Политолог напомнил о попытках президента США Дональда Трампа надавить на государство, чтобы прекратить закупки российской нефти. В ответ на это Моди предпринял прекрасный политический маневр — отправился праздновать окончание Второй мировой войны в компании Путина и Си Цизньпина. «А заодно помирился с Китаем и вошел в качестве долгожданного партнера в ШОС», — подчеркнул Сипров.

Фото: Ashish Vaishnav/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Недавно, добавил собеседник 360.ru, завершился первый раунд переговоров по вхождению Индии в зону свободной торговли ЕАЭС. Таким образом можно говорить о более серьезном представлении индийских товаров на значительной части постсоветского экономического пространства.

Нельзя забывать и о вопросах, по которым президент России будет вести переговоры с руководством государства во время двухдневного визита, в том числе о развитии энергетики. «Экономика Индии остается энергодефицитной. Это одна из проблем и один из стимулов для закупки нашей нефти», — сказал Сипров.

Фото: РИА «Новости»

Как складываются отношения Индии и США Сипров обратил внимание и на отношения Индии с Соединенными Штатами в контексте поэтапного переноса производства iPhone в южноазиатскую страну. Он пояснил, что практически все преимущества, которыми раньше компания Apple могла пользоваться в Китае, сейчас доступны у индийцев. «Во-первых, в Индии ввели правительственную программу по очищению производства. <…> У них появилась квалифицированная рабочая сила, причем в достаточном количестве. Потребные объемы IPhone, производство которых Apple готова вынести в Индию, — максимум 60 миллионов. Для индийцев это, в общем-то, решаемая задача: инфраструктура по уровню соответствует китайской, а рабочие силы все-таки дешевле», — сказал политолог. Свою роль, по его словам, играет и низкая вероятность разного рода политических рисков. А пошлины, скорее всего, США не введут.