Telegraph: визит Путина в Индию проходит насыщеннее и теплее, чем Стармера

Визит премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Индию прошел с меньшим размахом, чем поездка президента России Владимира Путина. Последнего приняли гораздо благожелательнее, сообщило издание The Telegraph .

Стармер прибыл два месяца назад в Мумбаи. Перед встречей с ним премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил Путина с днем рождения. Этот жест определил характер британо-индийских переговоров.

«Сама встреча лидеров Индии и Великобритании ограничилась холодно-протокольным общением. <…> Во время визита Путина будут рукопожатия, частные ужины и запуск индийской версии российского новостного канала Russia Today», — отметил журналист.

Визит российского президента продлится 4 и 5 декабря. Моди встретил Путина приглашением на частный ужин в своей резиденции, а на центральных улицах Нью-Дели вывесили его портреты.