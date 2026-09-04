Сегодня 07:01 Квиддич, безглазый тролль и Распределительная Шляпа. Что показали в трейлере сериала «Гарри Поттер» Фото: IMAGO/Marc John / www.globallookpress.com Культура

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На днях компания HBO опубликовала трейлер к сериалу «Гарри Поттер», который выйдет в конце этого года. Что показали в видео, как выглядит полный актерский состав проекта и каким будет график выхода эпизодов, выяснил 360.ru.

Даты выхода серий «Гарри Поттер» от HBO Премьера первого сезона проекта запланирована на католическое Рождество — 25 декабря 2026 года. Каждый эпизод будет длиться около часа. По всей видимости, серии будут показывать с перерывом в неделю. Всего в стартовом сезоне будет восемь эпизодов. Таким образом, примерное расписание выхода эпизодов сериала «Гарри Поттер» может выглядеть так: 25 декабря 2026 — первый эпизод;

1 января 2027 — вторая серия;

8 января 2027 — третья серия;

15 января 2027 — четвертый эпизод сериала;

22 января 2027 — пятая серия;

29 января 2027 — шестая серия;

5 февраля 2027 — седьмая серия;

12 февраля 2027 — восьмой эпизод ( заключительный ).

Интересно В первом сезоне сериала покажут события первой книги по вселенной Джоан Роулинг. Создатели проекта пообещали дать больше деталей, чем могли вместить оригинальные фильмы. Планируется, что каждый последующий сезон будет охватывать одну книгу серии. Таким образом, шоу рассчитано примерно на 10 лет, всего выпустят семь сезонов.

Съемки второго сезона сериала «Гарри Поттер» должны стартовать этой осенью.

Фото: Werner Lang/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Что показали в трейлере сериала «Гарри Поттер» В первом трейлере по вселенной Джоан Роулинг показали кадры распределения золотой троицы по факультетам школы волшебства Хогвартс с помощью Распределительной Шляпы. Зрителям показали кадры из Хогвартс Экспресс с главной героиней Гермионой Грейнджер, из Норы — с Роном Уизли и его семьей и Гарри Поттера — в Большом зале школы. В трейлере показано первое занятие, на котором юные волшебники учатся летать на метлах. После этого зрителя отправляют в спальную комнату к мальчикам Гриффиндора, где Невилл Долгопупс не собирается просыпаться и укрывается подушкой, на которой сидит его жаба. Гарри Поттер с другими мальчиками рад первому учебному дню в новой школе.

Интересно Примечательно, что кровати в комнате не новые — их изголовья изрезаны именами и фамилиями других учеников, которые, скорее всего, учились в Хогвартсе до этого и занимали эти самые кровати.

Далее кадр сменяется сценой в кабинете профессора Макгонагалл, которая разговаривает с Поттером. По всей видимости, это момент, когда преподаватель определяет Гарри в команду по квиддичу. Помимо этого, профессор дает наставления юному волшебнику.

После этого в Большом зале на Гарри и Рона сверху падают расписания уроков — их показывают крупным планом. Там указаны не только дисциплины, но и свободное время и периоды для выполнения домашнего задания. Далее зрителю показывают урок травологии, драку подушками, общие планы гостиной гриффиндорцев, урок трансфигурации, где волшебники учатся пользоваться волшебными палочками, сцены перед матчем по квиддичу и Гарри Поттера, стоящего в форме факультета вместе со своей командой. Покажут и чернокожего Снегга, который обращается к Гарри с нескрываемой неприязнью, и задиравшего Поттера и Уизли Малфоя-младшего.

Интересно В полнометражном первом фильме Гриффиндор играл в квиддич со Слизерином. В сериале же, по всей видимости, создатели покажут матч между Гриффиндором и Пуффендуем (или Хаффлпаффом).

Также в трейлере есть сцены, когда Гарри гостит у Хагрида вместе со своей совой Буклей, момент с колдующей Гермионой и эпизод с волшебными шахматами. В сериале они, кстати, будут деревянными, а не каменными, как в фильмах. Показали и Рождество в Хогвартсе. Троица в пижамах вместе с Невиллом бежит по темным коридорам школы, вероятно, увидев Пушка. В видео мелькают двое подростков — девушка и юноша, бегущие по мосту. Некоторые зрители увидели в них Лили и Джеймса Поттеров. В трейлере есть и сцена, которой нет в книгах, — в ней Дамблдор говорит с Макгонагалл о том, что «не может защитить их, но может подготовить». Вероятно, речь идет о детях и будущей войне с Волан-де-Мортом, который рано или поздно должен вернуться, и профессор это предчувствует. Появится даже мантия-невидимка, которую примерит Гарри, кадры с зеркалом, где главный герой видит своих родителей (но его родню в видео не показали), Филчем со спины, троллем без глаз, Драко Малфоя в Запретном лесу.



Трейлер заканчивается тем, что темная фигура заходит в дом — возможно, это Волан-де-Морт, который подходит к жилищу Поттеров. В самом конце показывают страницу, на которой написано «Философский камень» — название первого сезона сериала.

Фото: Naoki Nishimura/AFLO / www.globallookpress.com

Актеры и роли в сериале «Гарри Поттер» В проекте уже снялись и продолжат принимать участие: Доминик Маклафлин, который сыграет Гарри Поттера;

Аластер Стаут — Рон Уизли;

Арабелла Стэнтон — Гермиона Грейнджер;

Паапа Эссьеду — Северус Снегг;

Джон Литгоу — Альбус Дамблдор;

Джанет Мактир — Минерва Макгонагалл;

Ник Фрост — Хагрид;

Грейси Кокрейн — Джинни Уизли (снялась только в первом сезоне, не вернется к роли во втором);

Тристан и Габриэль Харланд — Фред и Джордж Уизли;

Кэтрин Паркинсон — Молли Уизли;

Локс Пратт — Драко Малфой;

Джонни Флинн — Люциус Малфой;

Рори Уилмот — Невилл Долгопупс;

Лео Эрли — Симус Финниган;

Люк Таллон — профессор Квиррелл;

Пол Уайтхаус — Филч;

Уорик Дэвис — профессор Флитвик. Также уже стали известны некоторые имена, которые присоединятся ко второму сезону шоу. Это, например, Кит Харингтон (да-да, всеми любимый Джон Сноу из «Игры престолов»), он воплотит на экранах самовлюбленного профессора Златопуста Локонса.

Интересно Изначально на роль утвердили Николаса Холта («Люди Икс: Первый класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Апокалипсис»), однако ему пришлось отказаться от роли в пользу другого фильма.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de / www.globallookpress.com

Кроме того, в сериале появится полтергейст школы Хогвартс Пивз, которого сыграет комик Питер Серафинович. В оригинальных фильмах персонажа не было, из-за чего фанаты вселенной часто сетовали. А вот имя актера, воплотившего в жизнь главного злодея Волан-де-Морта, остается до сих пор в тайне. Ходили слухи, что его может исполнить Киллиан Мерфи («Острые козырьки»), однако эта информация до сих пор остается неподтвержденной.

Интересно Поговаривают, что создатели не против возвращения актеров из оригинальной кинофраншизы. В частности, ходят настойчивые слухи, что в проекте рано или поздно примет участие Том Фелтон — исполнитель роли Драко Малфоя в фильмах.