Руперт Гринт спустя 15 лет вернется к роли Рона Уизли в бродвейском спектакле

Британский актер Руперт Гринт вернется к роли Рона Уизли спустя 15 лет. Он присоединился к актерскому составу бродвейской постановки «Гарри Поттер и проклятое дитя», сообщила газета The New York Times .

Руперт Гринт выйдет на сцену бродвейского театра со 2 февраля по 30 мая 2027 года. Актер признался, что очень ждет возвращения к образу Рона Уизли.

По словам артиста, он и его герой повзрослели и стали отцами, поэтому теперь персонаж воспринимается им совершенно иначе.

«Это удивительное чувство: все очень знакомо, но в то же время воспринимается как что-то абсолютно новое», — поделился артист.

Гринт впервые перевоплотился в Рона Уизли в 12 лет. Тогда роль кардинально изменила его жизнь. Позже актер не раз говорил, что гордится участием в фильмах о Гарри Поттере.

Ранее исследование показало, что более 70% россиян знакомы с франшизой о юном волшебнике.